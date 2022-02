Natalia Nykiel: musiałam się zmierzyć z moimi "trupami w szafie". Nigdy jeszcze się tak nie otworzyłam

I w końcu, kiedy napisaliśmy z Foxem "List za widnokrąg", wiedziałam, że to jest to. Potem poszło już gładko. Kiedy zadzwoniłam do Piotra z propozycją, wypalił niemal od razu: "no nareszcie!". Ta piosenka należy do rodzaju magicznych w moim dorobku. To nasze przesłanie w kosmos, w którym spotykają się nasze rozbieżne głosy, mówiące jednym językiem. To dla mnie wymarzone zamknięcie płyty. I wymarzone domknięcie etapu, który wyraża "Regnum".