Michał Szpak nie ma praw do swojego hitu. Wyjaśniamy, dlaczego wykonał go w Polsacie

Michał Szpak - Color Of Your Life

Odbiorcy czują się jednak skołowani. Nie wszyscy rozumieją, jak to jest możliwe, skoro wcześniej wszyscy dookoła nich obwieścili, że Szpak "stracił prawa autorskie". "Dziś rano (...) mówili, że Szpak nie może wykonywać piosenki 'Color of your life', bo stracił do niej prawa autorskie, a tymczasem..." - czytamy tweet komentujący "Sylwestrową Moc Przebojów" .

"Color of your life" to tytuł piosenki wydanej w 2015 roku. Utwór wykonywany przez Michała Szpaka podczas 61. Konkursu Piosenki Eurowizji skomponował Andy Palmer, a słowa do niego napisał Kamil Varen. Żeby Michał Szpak mógł go publicznie wykonywać, musi odprowadzić opłatę licencyjną autorom.