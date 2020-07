Michał Szpak stracił prawo do swoich utworów. Były manager zabrał głos

Michał Szpak na początku tego roku postawił na zmiany w swoim zespole. Zaczęło się od nowego menadżera. Do tej pory wokalista związany był z agencją Musicart. Od początku tego roku opiekuje się nim Maciej Durczak, czyli mąż Anny Wyszkoni, a także menedżer Katarzyny Kowalskiej. Mężczyzna związany jest z firmą Rock House Entertainment.

Teraz głos zabrał poprzedni manager muzyka. "Michał Szpak nie stworzył żadnej kompozycji, ani też nie napisał tekstu żadnej piosenki, które znalazły się na nagranych przez niego albumach. Nie będąc twórcą piosenek, nie miał do nich żadnych praw, a zatem informacje, że został ich pozbawiony lub je stracił, są całkowicie nieprawdziwe" - napisał w przesłanym do Gazeta.pl oświadczeniu Jacek Jastrowicz z agencji Musicart, która do końca 2019 roku zajmowała się karierą Michała Szpaka.