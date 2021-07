Michał Szpak w "dwumetrowych" paznokciach podbija Internet

Michał Szpak to jeden z najbardziej ekscentrycznych, a jednocześnie najbardziej utalentowanych polskich artystów. Wielu twierdzi, że jego geniusz objawia się w odwadze. Jak mało kto, muzyk nie przejmuje się, co mówią o nim ci mniej życzliwi. Piosenkarz po prostu "robi swoje" i do tego też zachęca swych fanów.