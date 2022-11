Michał Wiśniewski będzie miał szóste dziecko. Zdradził płeć pociechy

Rodzina Michała Wiśniewskiego się powiększa. Na początku października Pola Wiśniewska, obecna małżonka gwiazdora poinformowała, że ponownie jest z nim w ciąży. Zamieściła na Instagramie wymowne zdjęcie testu ciążowego z komentarzem: "Oops we did it again". Piosenkarz zaś przekonywał, że nie mógł sobie wyobrazić lepszego prezentu na 50. urodziny.