Michał Wiśniewski chce powrotu byłej żony. Świątczak ma dylemat

Kilka miesięcy temu Michał i Ania znowu stanęli razem na scenie po latach rozłąki. Była żona Wiśniewskiego zgodziła się na występy podczas trasy koncertowej "Michał Wiśniewski akustycznie". Ale wygląda na to, że jej rola nie będzie się ograniczać do śpiewania w chórku. Pod koniec stycznia Wiśniewski pisał na Facebooku o "roszadzie w składzie muzycznym i wokalnym" w Ich Troje. I podobno zaproponował Świątczak powrót do zespołu w roli wokalistki.