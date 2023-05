Michał Wiśniewski ma syna. Czy chciałby znowu zostać tatą?

- Polcia czuje się dobrze, to był wbrew pozorom bardzo trudny poród dla niej. Ona ma to porównanie, bo to jest jej szósty poród. Mogę powiedzieć, że teraz czuje się bardzo dobrze i mam nadzieję, że za dwa dni wyjdzie do domu. Bardzo silna matka i bardzo silna kobieta. Myślę, że Marta i Ania też były bardzo silne. Zresztą jak każda matka - powiedział Plejadzie na gorąco Michał Wiśniewski.