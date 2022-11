Michał Wiśniewski mówi o ślubach. Doradza, kiedy się żenić

Wiśniewski jednak zachęca do brania ślubów - pod warunkiem, iż jest się pewnym wybranka lub wybranki. - Jeśli wydaje się, że to jest ta jedyna i ona tego potrzebuje, to czemu się nie ożenić. Ja nikogo siłą przed ołtarz nie zaciągałem. Wydaje mi się, że warto. W ogóle nie ma niczego piękniejszego - wyznał w wywiadzie. - Jeśli bardzo kochacie, to się należy kobiecie - dodał.