Michał Wiśniewski odpowiada byłej wokalistce Ich Troje

Kilka dni temu Michał Wiśniewski w nagraniu na YouTubie stwierdził, że Agata Buczkowska jest osobą nieobliczalną . Poruszyło to byłą członkinię Ich Troje, która ustosunkowała się do słów dawnego kolegi z zespołu za pośrednictwem Instagrama.

- Dlaczego nikt na ich transmisji nie powiedział, że ja dostałam przymusowe wolne od listopada 2019 roku do kwietnia 2020 roku. Przymusowe wolne od koncertowania, z wyjątkiem dwóch koncertów: jednego sylwestrowego i jednego akustycznego. (...) Zostało mi zarzucone to, że się nie angażuję w zespół. Przyjęłam to do wiadomości i skupiłam się na sobie - dodała.