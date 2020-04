Michał Wiśniewski wziął piąty ślub. Planuje go jednak powtórzyć

Michał Wiśniewski wziął piąty ślub w swoim życiu. O jego wybrance wiadomo jedynie, że ma na imię Paulina, ma 36 lat, do tej pory z show-biznesem nie miała nic wspólnego i poznali się na portalu randkowym. Ich wesele odbyło się kilkanaście dni temu w ogrodzie jego podwarszawskiej willi.

- To, że po raz kolejny się ożeni, było dla wszystkich jasne i jego bliscy nie są tym zaskoczeni. Bo Michał jak kocha, to chce, by wszystko odbywało się tradycyjnie. Uwielbia mieć rodzinę - powiedział "Faktowi" znajomy Wiśniewskiego.