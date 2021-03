Michał Wiśniewski pokazał syna. Maluch kończy dwa miesiące

Falco Wiśniewski to piąta pociecha Michała Wiśniewskiego , który starsze dzieci ma z trzema różnymi kobietami. Synek jest owocem piątego małżeństwa muzyka z Polą, która też ma czworo dzieci z poprzednich związków. Para jest bardzo szczęśliwa z powodu pojawienia się na świecie nowego potomka.

15 marca Michał i Pola świętowali swoją drugą rocznicę. To pierwszy niemedialny związek muzyka. Jego partnerka nie pojawia się na czerwonych dywanach i nie udziela wywiadów. Co najwyżej pojawia się na jego zdjęciach w social mediach, a i to zdarza się stosunkowo rzadko.