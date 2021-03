Dominika Tajner zachwycona sesją. Fani piszą, że jest nie do poznania

Dominika Tajner przez dziewięć lat była żoną Michała Wiśniewskiego. Był to najdłuższy z dotychczasowych związków lidera Ich Troje, którego małżeństwa do tej pory kończyły się zazwyczaj po pięciu latach. Wydawało się, że Wiśniewski wraz z córką prezesa Polskiego Związku Narciarskiego tworzą naprawdę udany związek. Wiosną 2019 roku Dominika Tajner nieoczekiwanie poinformowała o rozstaniu. Kilka miesięcy później, we wrześniu, sąd oficjalnie orzekł o ich rozwodzie. Dziś Dominika Tajner zdecydowanie rzadziej niż były mąż gości na łamach tabloidów czy plotkarskich portali. Nie udziela się też często w mediach społecznościowych, choć czasami robi wyjątki. Tak jak chociażby kilka tygodni temu, gdy pochwaliła się fanom "metamorfozą życia". Na początku lutego pokazała nową fryzurę, dzięki której poczuła się "jak królewna".