Nastoletnia córka Wiśni całuje się z chłopakiem. Tata wrzuca zdjęcie

Zobacz także: Michał Wiśniewski nie utrzymuje kontaktu tylko z jedną byłą żoną. Dlaczego?

"Pięknie jest patrzeć na rodzącą się miłość wypełnioną dbałością o siebie. Zawsze myślałem, że będę reagował na związek córki co najmniej z dystansem. Ale kiedy widzę, jak on ją szanuje, to podaję mu rękę i składam z nim klocki. Tak to sobie wymarzyłem. Długa i kręta droga przed Wami! Powodzenia. Jestem z Was dumny" – napisał muzyk.