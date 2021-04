Synowie Wiśniewskiego na jednym zdjęciu. Fani widzą podobieństwo

Xaviera Wiśniewskiego i Falco Amadeusa dzieli 18 lat różnicy, ale łączy przede wszystkim znany tata. Lider zespołu Ich Troje uchwycił swoich synów na wspólnym zdjęciu. Fani od razu zauważyli podobieństwo!

Dwa miesiące temu, pod koniec stycznia, Michał Wiśniewski po raz kolejny został ojcem. Drugiego syna doczekał się u boku piątej żony, Poli Wiśniewskiej. I tym razem ekscentryczny muzyk dochował swojej tradycji i nadał dziecku oryginalne imię. Chłopca nazwano Falco Amadeus, co jest nawiązaniem do muzycznego idola Wiśniewskiego, austriackiego muzyka i wokalisty Johanna Hölzela, twórcy przeboju "Rock Me Amadeus". Michał Wiśniewski przy każdej możliwej okazji podkreśla, jak dumny jest ze swoich dzieci i rodziny. Nie ukrywa też, ile radości przynosi mu dojrzałe - w przypadku Falco - tacierzyństwo. Ojcem po raz piąty został w wieku 48 lat i ziściły się tym samym jego marzenia o dużej rodzinie.

- Zawsze chciałem mieć piątkę dzieci, ale nie przypuszczałem, że to się ziści, ale marzyłem o dużej rodzinie i taką mam, co prawda patchworkową, ale wszyscy razem wychowujemy te dzieci i to w dobrych stosunkach - podkreślił jakiś czas temu w rozmowie z "Faktem".

Lider Ich Troje pokazał niedawno wspólne zdjęcie swoich synów, których dzieli osiemnaście lat różnicy. Fani od razu zauważyli między nimi podobieństwo!

"Z cyklu: Brada from enada mada! Wielokrotnie pytacie: jak na młodego reaguje rodzeństwo? 💪Odpowiedź jest banalna: Jak widać!" - napisał Michał Wiśniewski na Instagramie obok zdjęcia Xaviera i Falco. Komentujący zdjęcie fani, co było do przewidzenia, byli zachwyceni wspólną fotką synów muzyka.

"Xavier jaki dorosły facet. Młodszy słodziak niesamowity",

"Ale przystojniaki i mały, i duży" - czytamy pod fotką Wiśniewskich.

Niektórzy internauci od razu dopatrzyli się też podobieństwa między synami wokalisty.

"Malutki podobny do starszego brata 🙌" - napisała jedna z fanek.

Też tak sądzicie?