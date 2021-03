Michał Wiśniewski pokazał zdjęcie z dzieckiem. "Ten błogi stan"

Życie prywatne Michała Wiśniewskiego jest wyjątkowo bogate. Muzyk ma za sobą cztery małżeństwa i czworo nastoletnich dzieci. Do tej pory jego związki po szczęśliwym początku zawsze się rozpadały, ale lider Ich Troje jest przekonany, że to z Polą, z którą wziął piąty ślub, zostanie do samego końca . Wiśniewskiemu jest tak dobrze z partnerką, że postanowił powiększyć swoją rodzinę.

Michał Wiśniewski wciąż kontrowersyjny? "Ten mit powinien już dawno prysnąć"

Wiśniewski opublikował zdjęcie, na którym widzimy jego synka w nosidełku. "Ten błogi stan kiedy Twój syn się uspokaja słuchając bicia twojego serca. Serca ojca" – czytamy w pierwszej części opisu muzyka. W drugiej zadaje bezpośrednie pytanie do mężczyzn. "Kto z Was chłopaki korzystał z nosidełka? Albo inaczej. Kto z Waszych partnerów dziewczyny używał @babybjorn lub podobnych?" – napisał.

Internauci pochwalili Wiśniewskiego za to, jakim jest ojcem. "No! I to jest prawdziwy ojciec, który nie wstydzi się pokazać w nosidełku. Wielki Szacunek Michale", "Ale ci super służy późne macierzyństwo, wyglądacie przesłodko", "Cudowny widok", "Michał i mały szkrab uroczo" – skomentowali. Choć zdarza się mu być niewyspanym, to lider Ich Troje bez wątpienia nie może narzekać obecnie na swoje życie.