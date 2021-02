Trzy lata temu zbankrutował. "Właśnie wychodzę z dołka"

Pod koniec stycznia Michał Wiśniewski po raz kolejny został ojcem. Na świat przyszedł drugi syn wokalisty, Falco Amadeus, owoc miłości 49-letniego artysty z piątą żoną Polą. Tym samym Falco dołączył do pokaźnej już gromadki nastoletnich dzieci Wiśniewskiego z poprzednich związków: 18-letniego Xaviera, 17-letniej Fabienne,14-letniej Etiennette i 12-letniej Vivienne. Jak wyznał w rozmowie z dziennikarką "Faktu" wokalista Ich Troje, z chwilą narodzin kolejnego potomka spełniło się jego marzenie o dużej rodzinie. - Zawsze chciałem mieć piątkę dzieci, ale nie przypuszczałem, że to się ziści, ale marzyłem o dużej rodzinie i taką mam, co prawda patchworkową, ale wszyscy razem wychowujemy te dzieci i to w dobrych stosunkach - podkreślił.