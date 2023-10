Michał Wiśniewski zeznawał przed sądem. Chodzi o wyłudzenie dużej sumy pieniędzy

Michał Wiśniewski to dość kontrowersyjna postać z rodzimego show-biznesu. Wokalista ma barwne życie uczuciowe i liczną patchworkową rodzinę. Co więcej, przez wystawne życie i słabość do hazardu lider Ich Troje wpadł w poważne problemy finansowe. Do tego wszystkiego należy jeszcze dodać zatargi z prawem.