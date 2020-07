Michał Żebrowski przyłączył się do internetowej akcji. Zdradził, co jest dla niego najważniejsze

Teraz Żebrowski dołączył do wyzwania, który zapoczątkowała żona kandydata Platformy Obywatelskiej. Małgorzata Trzaskowska spytała internautów: "w jaką Polskę wierzysz?". Do akcji przyłączyło się już kilka gwiazd m.in. Anja Rubik, która odpowiedziała, że "wierzy w Polskę bez strachu, wierzy w Polskę zjednoczoną, w której wszyscy Polacy się wspierają" czy Maja Ostaszewska marząca o "Polsce, w której nikt nie boi się ani wykluczenia, ani wyśmiewania". Panie zwróciły też uwagę na prawa kobiet, równość dla wszystkich, dostęp do rzetelnej edukacji oraz kwestie klimatu.