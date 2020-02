Mick Jagger miał romans z 15-latką. Rae Dawn wspomina wspólną noc z muzykiem

W 1977 r. Mick Jagger uwiódł 15-letnią dziewczynę. Aktorka Rae Dawn zdobyła się na szokujące wyznanie po latach.

Mick Jagger zawsze znany był z rock’n’rollowego trybu życia . Objawiało się to m.in. tym, że przez dekady swojej kariery muzycznej miał wiele partnerek seksualnych. Tym razem pojawiły się kolejne zaskakujące doniesienia. Aktorka Rae Dawn wyznała, że w 1977 r. lider The Rolling Stones uwiódł ją, jak miała zaledwie 15 lat.

- To nie była zła rzecz. Było świetnie. Pełen rock'n'roll. Nie zmusił mnie do niczego, czego bym nie chciała. Jednak był bardzo próżny, ciągle patrzył w lustro - dodaje.

Dawn poznała Jaggera w trakcie podróży do Nowego Jorku, gdzie miała rozpocząć karierę w modelingu. Aktorka spędziła z wokalistą łącznie dwa dni. Nie ujawniła jednak ich sekretu publicznie, ponieważ nie chciała zaszkodzić karierze muzyka. W tamtym czasie członek The Rolling Stones był w związku małżeńskim z Biancą Jagger.

Artyści mieli okazję spotkać się jeszcze kilkukrotnie w przyszłości. Dawn wystąpiła m.in. w teledysku do utworu "Just Another Night" Micka Jaggera.