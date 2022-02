Mieczysław Hryniewicz martwi się o przyszłość. "Ze strachem czekam na rachunki"

Hryniewicz wcześniej zainwestował w fotowoltaikę: - Na ceny ropy i gazu wpływu nie mamy, ale może jak mądrzy ludzie będą nami rządzić, to będzie więcej energii ekologicznej i taniej. Na razie widzę, że to idzie w drugą stronę. Na szczęście mam fotowoltaikę, ale ci, co będą robili po nowym roku instalacje, niestety tak bardzo nie skorzystają.