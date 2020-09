Mieli po 14 lat, kiedy ich wykorzystał. Rusza proces

Jak informuje Reuters, pozew został wniesiony do sądu stanowego w Nowym Jorku na Manhattanie. Świadectwo Rappy jest powszechnie znane. W wywiadzie dla BuzzFeed z października 2017 r. aktor powiedział, że Spacey próbował go uwieść w 1986 r.

- Gdybym wtedy zachowywał się tak, jak on opisuje, jestem mu winien najszczersze przeprosiny za to, co byłoby głęboko niewłaściwym zachowaniem po pijanemu.