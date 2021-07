Mieszała alkohol z MDMA. Jeden incydent otworzył jej oczy

Jada Pinkett Smith jest znana przede wszystkim jako aktorka. Na koncie ma role w takich filmach jak "Matrix", gdzie grała Niobe, w "Zakładniku", "Gotham". Od 2018 r. żona Willa Smitha prowadzi show "Red Table Talk" emitowane co tydzień na Facebooku. Aktorka uchodzi za jedną z najszczerszych i najbardziej bezpośrednich gwiazd biorących w nim udział. Nie ma oporów, by opowiadać o swojej przeszłości, która zdecydowanie do kolorowych nie należy.