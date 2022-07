Mietek Szcześniak skończył 58 lat. Ale gdzie się podziewa?

Jego frustracja wynikała też z tego, że niewielu potrafiło docenić jego bardziej ambitny repertuar, nie tylko jazzowy, ale przede wszystkim ten improwizowany. Nieważne, ile Fryderyków zgarnął i ile festiwali wygrał. Ludzie do śmierci będą go kojarzyć z Kozakiem, wzdychającym na Dzikich Polach do swojej ukochanej. Nawiasem mówiąc, reżyser "Ogniem i mieczem" Jerzy Hoffman nie był od początku przekonany ani do samej "Dumki na dwa serca", ani do Szcześniaka. Większy potencjał widział w odtwórcy roli Bohuna, Aleksandrze Domogarowie i jego niskim głosie. Nie wiadomo, jak wyglądałby duet Górniak&Domogarow, ale faktem jest, że aktor udowodnił swoje umiejętności wokalne w piosence "Czy te oczy mogą kłamać", zaśpiewanej wspólnie z Justyną Steczkowską.