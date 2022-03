Jerzy Hoffman o rosyjskich artystach. "Łatwo być odważnym, gdy nie grozi ci za protest kilka lat obozu"

Hoffman nakręcił w 2008 r. dokumentalny film "Ukraina. Narodziny narodu". Dzieło obejmuje okres 60 lat, od końca II wojny światowej i konferencji w Jałcie, przez powstanie niepodległej Ukrainy w 1991 r., do wyborów prezydenckich i pomarańczowej rewolucji 2004 r. Film jednak nie ukazał się w telewizji ani w Polsce, ani na Ukrainie. Jest za to dostępny, jak wyjawił wybitny reżyser "na czarnym rynku" i w internecie - stąd znają go Ukraińcy.