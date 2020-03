Mikaela Spielberg aresztowana za przemoc domową. Wypłynęły szczegóły

Sprzeczka między partnerami skończyła się w areszcie. Mikaela Spielberg, córka znanego reżysera, trafiła za kratki po tym, jak pokłóciła się ze swoim chłopakiem. Pojawiły się szczegóły tej sprawy.

Ostatniego dnia lutego Mikaela Spielberg trafiła do aresztu. Do mediów w mig trafiła informacja, że córka znanego na całym świecie reżysera została zatrzymana w związku z przemocą domową. 23-latka ostatnio nie ma najlepszej prasy.

Teraz portal TMZ.com podaje szczegóły zatrzymania. Jak piszą amerykańscy dziennikarze, Mikaela i Chuck posprzeczali się, bo Pankow miał podobno powiedzieć coś "niegrzecznego" pod adresem swojej partnerki. Mikaela zaatakowała go i - jak wynika z relacji TMZ - rzucała w niego przedmiotami.

Policjanci, którzy zostali wezwani do ich mieszkania, zwrócili uwagę, że Pankow ma świeżą, krwawiącą ranę i spuchnięty nadgarstek.

Dlaczego policjanci aresztowali Mikaelę? Informatorzy TMZ zdradzają, że 23-latka cały czas zmieniała wersje wydarzeń, natomiast zeznania Chucka były jasne i precyzyjne. Mężczyzna od początku twierdził jednak, że nikomu nie stała się krzywda. Wygląda też na to, że nie będzie dążył do tego, by Mikaela została skazana za pobicie.