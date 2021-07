Miał 55 lat. Nie żyje wokalista legendarnej metalowej grupy

Howe występował w Metal Church w latach 1988-1996, z którymi wydał w tym czasie trzy albumy studyjne. Po opuszczeniu grupy skupił się na życiu rodzinnym i pracy stolarza. Następnie ponownie połączył siły z macierzystą formacją w 2015 r., nagrywając jeszcze dwie płyty. Ostatnia z nich "Damned If You Do" ukazała się w 2018 r.