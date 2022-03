Mikołaj Jędruszczak apeluje do Sylwii Madeńskiej o zwrot pożyczki. Mówi o sześciocyfrowej kwocie

- To stories to apel do mojej byłej partnerki Sylwii Madeńskiej. Mógłbym nic nie mówić i skierować sprawę do sądu, jednak nie zrobiłem tego ze względu na to, co nas kiedyś łączyło - tłumaczy na Instagramie Mikołaj Jędruszczak. Jak wynika z relacji celebryty, jego była partnerka jest mu dłużna pieniądze, a w grę wchodzi niemała kwota.