Mikołaj Roznerski pochwalił się zdjęciem Kalskiej. Fani zwrócili uwagę na brzuch

Mikołaj Roznerski i Adriana Kalska to jedna z tych par, które połączyła wspólna praca. Pięć lat temu aktorzy poznali się na planie serialu "M jak miłość", kiedy to granych przez nich bohaterów połączył namiętny romans. Niedługo potem uczucie wybuchło także między aktorami. Jesienią 2019 roku para zaręczyła się, potwierdzając tym samym, że mają wobec siebie poważne zamiary. Oświadczyny miały miejsce podczas wycieczki zakochanych do Wenecji, z której Kalska wróciła już z zaręczynowym pierścionkiem. Według kolorowej prasy, para już tego lata miała ponownie wrócić do Włoch, by wziąć tam ślub. Szalejąca pandemia koronawirusa pokrzyżowała jednak te plany.