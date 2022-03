Mikołaj Roznerski przed rozbieraną sceną robi... To trzeba zobaczyć

To nowa komedia romantyczne z udziałem Roznerskiego i Magdaleny Lamparskiej. "Kiedy naukowczyni o złamanym sercu wraca na Podhale, by zacząć od nowa, jej chytry brat usiłuje przekonać ją do sprzedaży ziemi, zatrudniając przystojnego nieznajomego" - brzmi opis fabuły. Znając polskich widzów, produkcja szybko wskoczy do netfliksowej top 10.