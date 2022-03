Niezręczna sytuacja w "M jak miłość". Kalska i Roznerski nie mają łatwo

To, co wydarzyło się pomiędzy Kalską i Roznerskim, nie ma wpływu na pomysły scenarzystów. A wg nich miłość Izy i Marcina rozkwita i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. Ponadto mają do zagrania coraz więcej romantycznych, intymnych scen. Trudno się oprzeć wrażeniu, że "razem w pracy, razem w życiu" stało się dla nich udręką.