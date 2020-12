Mikołaj Roznerski skończył 37 lat. Marzy o kolejnym dziecku

Mikołaj Roznerski obchodził 6 grudnia podwójne święto – imieniny i urodziny. Popularny aktor nie urządził żadnej hucznej imprezy, bo ani nie są to okrągłe urodziny, ani czas do większego świętowania. - Poczekamy na lepsze czasy. Muszą kiedyś nadejść – mówił w wywiadzie, opowiadając, co jest teraz najważniejsze w życiu 37-letniego Mikołaja Roznerskiego.

Mikołaj Roznerski chce, by 9-letni syn miał rodzeństwo (AKPA)