Roznerski nazywa Kalską żoną. Już są po ślubie?

Mikołaj Rozenrski na swoim instagramowym profilu upamiętnił fakt, że 20 lat temu zaczęto nagrywanie "M jak miłość". I dla niego, i dla wielu młodych aktorów, pojawienie się w tasiemcu, który szybko zyskał ogromną popularność, było trampoliną do kariery. Nazwiska kolejnych artystów dołączających do ekipy szybko stawały się rozpoznawalne. Roznerski dołączył do obsady 8 lat temu, a jego życiowa partnerka przed 5 laty. We wpisie Mikołaj mówi o niej "moja żonka". Jednak zakochani, choć są zaręczeni, jeszcze o ślubie nie wspominali.