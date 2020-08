Milczenie między nimi trwa już dwa miesiące! A byli tak blisko...

Odkąd na początku roku ogłoszono, że Harry wraz z żoną zrzekają się dworskich obowiązków i profitów , nie było dłużej sensu ukrywać, że stosunki Williama i jego młodszego brata są dalekie od ideału. Teraz autor książki "Finding Freedom" Omid Scobie powiedział w wywiadzie telewizyjnym, że będzie potrzeba "wiele czasu, by ozdrowić tę relację".

Susseksowie mieszkają teraz w Stanach Zjednoczonych i to, że od wielu miesięcy nie odwiedzili Anglii, łatwo da się wytłumaczyć pandemią. Jednak rzeczywistość jest o wiele smutniejsza. Braci dzieli nie tylko ocean, ale także wiele niechęci i żalu.

William ma żal do Harry'ego, że bez wsparcia Pałacu ogłosił "Megxit", a Harry ma żal do całej rodziny, że nikt nie bronił Meghan przed atakami prasy.

Biografista w wywiadzie mówi także o stosunkach Meghan i księżnej Kate: "nigdy się nie rozwinęły". Rok temu widzieliśmy je razem na meczu tenisa, ale pewnie poza kurtuazyjnym spędzeniem ze sobą godziny, nie znaczyło to dla nich nic więcej.

By bracia znów mogli być sobie bliscy, muszą zacząć rozmawiać i wybaczyć sobie to, co stało się w przeszłości. Tylko kto wyciągnie pierwszy rękę?