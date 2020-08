Miley Cyrus okłamywała partnera przez 10 lat. Dowiedział się dopiero po ślubie

27-latka opowiedziała o swoich pierwszych doświadczeniach seksualnych w podcaście "Call Her Daddy". Piosenkarka od dawna występuje publicznie jako aktywistka ruchów LGBT, do których sama należy. Cyrus twierdzi, że już w wieku 14 lat powiedziała swojej mamie, że jest panseksualna. Czyli odczuwa pociąg do osób bez względu na ich tożsamość płciową.