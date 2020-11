Lider Bayer Full ostro o Kulcie. "Kto by chciał ich płyty kupować?"

W "Debacie dnia" Polsat News lider Bayer Full Sławomir Świerzyński i reumatolog Bartosz Fiałek rozmawiali na ten temat z Agnieszką Gozdyrą. Fiałek stwierdził, że jesteśmy teraz w stanie wojny z patogenem i wszystkie pieniądze powinny trafić w pierwszej kolejności do tych, którzy biorą udział w tej walce. Brakuje pieniędzy na rękawiczki, środki dezynfekcyjne, tymczasem miliony z budżetu trafią do artystów i instytucji kulturalnych.

Jego zdaniem 400 mln zł dla artystów to nie rozdawnictwo, bo każda dotacja zależy od przedstawionego projektu i "te pieniądze szybko wrócą do budżetu".

- To że ktoś dostał 500 tys., 700 tys., 2 miliony - jak chłopacy, Golce, to nie ma nic wspólnego. No po prostu takie są realia. Oni mają tak potężne koszty, ja mam takie koszty – tłumaczył Świerzyński. I zaczął wyliczać, że nagranie jednej piosenki z teledyskiem to dla niego koszt 15 tys. zł.