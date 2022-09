Miłość Zbigniewa Zamachowskiego i Gabrieli Muskały kwitnie. Czy żona da mu rozwód?

Para, na co dzień, unika zaczepek i żyje w pokoju, ale niebawem sytuacja może się skomplikować. Źródło, na które powołuje się tygodnik "Na żywo", twierdzi, że "Muskałę uwiera trochę fakt, że Zbyszek formalnie jest mężem innej kobiety. On to widzi i rozumie, dlatego jest gotowy to zmienić". Co na to ciągle aktualna żona?