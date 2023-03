Minister na randce w hotelu Jandy. "Okno na parlament" w Och-Teatrze [RECENZJA]

Dobrą farsę można rozpoznać po kilku rzeczach. Przede wszystkim to prosta, ale nie infantylna historia, która daje możliwość pokazania perypetii wielu bohaterów, których losy najczęściej się krzyżują. To także wręcz mordercze dla aktorów tempo gry i wyraziste postaci. Co zabawne, w farsie nie ma miejsca na potknięcia… reżysera i aktorów. Każda taka wpadka mogłaby rozbić tempo i zaburzyć intrygę, w efekcie "zabić ducha" tego rodzaju sztuki.