Misheel Jargalsaikhan bez konta na Instagramie. Ktoś się na nie włamał

Aktorka niezapomnianego serialu "Rodzina zastępcza" poinformowała fanów, że straciła dostęp do konta na Instagramie. Ktoś wkradł się na konto Misheel.

Dla wielu widzów 31-letnia Misheel Jargalsaikhan wciąż jest niezapomnianą Zosią Kwiatkowską z serialu "Rodzina Zastępcza", który przez wiele lat był hitem Polsatu. Po zakończeniu jego emisji na jakiś czas zniknęła z mediów. Ten moment zbiegł się w czasie z rozpoczęciem studiów. Mischeel wówczas, ku zaskoczeniu wielu fanów, nie zdecydowała się na kierunek artystyczny, lecz wybrała medycynę. Podobnie jak jej babcia i mama przed wielu laty. Do telewizji wróciła po kilkuletniej przerwie. W 2015 roku wzięła udział w programie "Celebrity Splash". Wówczas widzowie podziwiali nie tyle jej aktorski talent, co umiejętność skoków do wody, które jak pamiętają fani programu, wymagały od uczestników nie tylko sprawności, ale i wielkiej odwagi. Jargalsaikhan dotarła aż do finału.

W 2016 roku media obiegła informacja, że tuż na finiszu, Mischeel przerywa studia. Złożyła wniosek o urlop dziekański i postanowiła ponownie spróbować sił w show-biznesie. Rozpoczęła kształcenie w tym zakresie i znów pojawiła się w telewizji. Tym razem w "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". U boku Jana Klimenta zajęła trzecie miejsce. Aktorska kariera dziewczyny nie nabrała jednak rozpędu, a ona wyjechała do Londynu.

Misheel Jargalsaikhan o zrzucaniu zbędnych kilogramów w "Tańcu z gwiazdami"

O przykrym zdarzeniu, którego Misheel Jargalsaikhan padła niedawno ofiarą, poinformowała na Facebooku. Zwróciła się do fanów z pytaniem, czy wiedzą, co zrobić w sytuacji, gdy konto w mediach społecznościowych zostanie przejęte. "Ktoś się włamał i skradł moje konto na Instagramie, błagam dajcie znać czy można coś z tym zrobić???" – napisała przejęta. Na reakcję internautów nie musiała długo czekać. Poradzono, by jak najszybciej skontaktowała się z Facebookiem, który jest także właścicielem Instagrama.

Po kilkunastu godzinach od pojawienia się tej informacji profil Jargalsaikhan wciąż był niedostępny. Przy każdej próbie wejścia na stronę pojawia się następujący komunikat: "Przepraszamy, ta strona jest niedostępna. Kliknięty link mógł być uszkodzony lub strona mogła zostać usunięta. Powróć do Instagramu".

Miejmy nadzieję, że ta nieprzyjemna sytuacja niebawem zostanie rozwiązana.

ONS Misheel Jargalsaikhan była gwiazdą niezapomnianego serialu "Rodzina zastępcza"