Młynarska napisała o smogu. "Codzienna walka o oddech"

Agata Młynarska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Nierzadko porusza ważne tematy w swoich postach. Tak jest w przypadku jej najnowszego wpisu, który dotyczy problemu smogu.

Agata Młynarska od października 2020 r. przebywa we wschodniej Hiszpanii. Niedaleko Alicante miała spędzić dwa tygodnie ze swoim mężem. Po tym czasie chciała wrócić do Polski, gdzie czekały ją nagrania programu do TVN Style. Dziennikarka jednak do kraju nie wróciła.

Jesienią w wielu krajach świata pogorszyła się sytuacja związana z koronawirusem i musiały wrócić pandemiczne obostrzenia. Przez to Młynarska utknęła na Półwyspie Iberyjskim z mężem i nie rusza się stamtąd od czterech miesięcy. Nie oznacza to, że próżnuje – Młynarska od dawna działa na wysokich obrotach. Prowadzi m.in. cykl rozmów "Agata się kręci", które można obejrzeć na Instagramie. Przeprowadziła już wywiady m.in. z Magdą Mołek czy Andrzejem Sewerynem.

Agata Młynarska: "Wszystkim rozwodzącym się życzę, aby nie dewastowali swojego życia"

W najnowszej odsłonie swojego programu Młynarska poruszy temat smogu. Będzie o tym problemie rozmawiała z dr pulmonolog Dorotą Szlosowską. Do tej informacji dołączyła także zdjęcie swojej wnuczki Lili, o której wspomina w swoim wpisie. "To moja najmłodsza wnuczka Lili u nas w mieszkaniu. Wzrusza i przejmuje mnie to zdjęcie. W dni pełne smogu dzieci nie wychodzą na spacer. Oczyszczacz powietrza zasuwa pełną parą. Ja z astmą od dziecka wiem, co to znaczy codzienna walka o oddech. Na szczęście Lili jest zdrowa i silna!" – czytamy.

W dalszej kolejności Młynarska zadaje istotne pytania. "Ale co dzieje się z płucami nie tylko u dzieci, narażonymi na nieustające oddziaływanie smogu? Jaki to ma wpływ na nasze codzienne życie? Jakie konsekwencje? Czy płuca można ‘oczyścić’? Jak się zabezpieczyć? Teraz, kiedy ta mapa zanieczyszczeń wygląda tak strasznie dla Polski warto się zastanowić, co możemy zrobić, żeby sobie pomóc. Zapraszam Was dziś na rozmowę z dr pulmonolog Dorotą Szlosowską, którą już poznaliście u mnie. Tematem #agatasiekreci będzie smog. Wpisujcie pytania, postaram się zadać jak zawsze wszystkie. Do zobaczenia o 21.00" – dodała.

Fani pochwalili Młynarską za wybór tematu, rozpływając się przy okazji nad zdjęciem wnuczki. "Świetny temat. U mnie też oczyszczacz chodzi non stop jak jest smog", "urzekło mnie to zdjęcie wnusi i jednocześnie chwyciło za serce. Dzisiejszy wieczór będzie niezwykle istotny" – czytamy.

Dość powiedzieć, że smog jest bardzo poważnym problemem w wielu miejscach Polski. W samej Warszawie w ostatnich dniach normy zanieczyszczenia powietrza zostały wielokrotnie przekroczone.