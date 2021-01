Młynarska utknęła w Hiszpanii na izolacji. "A co, gdyby tu tak zostać na dłużej..."

Agata Młynarska w październiku 2020 r. przyleciała do wschodniej Hiszpanii. Niedaleko Alicante miała spędzić dwa tygodnie. W tym czasie planowała spotkać się z mężem. Po tych wakacjach chciała wrócić do Polski, gdzie czekały ją nagrania programu do TVN Style. Niestety, dziennikarka na razie do kraju nie wróciła.