Młynarska o aferze z Pawłowicz. "Sama moczyłam tam d..."

Do szeroko komentowanego zdarzenia doszło w sobotę 6 lutego w godz. popołudniowych. W hotelu "Malinowy Zdrój" w Solcu-Zdroju (woj. świętokrzyskie) miało wówczas dojść do pożaru i ewakuacji gości oraz personelu. W środku zamieszania znalazła się sędzia Trybunału Konstytucyjnego i była posłanka PiS Krystyna Pawłowicz.

- Te żenujące ogłoszenia, że już panujemy nad pandemią. Ta propaganda sukcesu jak z lat 70., 80. To jest straszne. To będzie trwało i z tym powrotem do teatrów to nie jestem przekonany. Na jesień, może w przyszłym roku czuję, że to dopiero puści – mówił Chyra.