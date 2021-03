Mniej pracują, oparcia szukają w Bogu. Oto recepta na udane małżeństwo Klynstrów

Redbad Klynstra i Emilia Komarnicka są małżeństwem od sierpnia 2017 r. Mają dwóch synów - prawie 3-letniego Kosmę i Tymoteusza, który na świat przyszedł w grudniu minionego roku. Narodziny dziecka to nie jedyny powód do zadowolenia z trudnego 2020 r. Para znalazła sposób, by nie denerwować się i nie stresować sytuacją, udało się przetrwać finansowo.