Mocny makijaż, skórzana bielizna i lateksowe kozaki. Joanna Koroniewska pochwaliła się zdjęciami

"Zagadka rozwiązana - premiera naszego teledysku!" - napisała na Instagramie pod kolejnymi zdjęciami. - "Jak Wam się podoba? Która fota najlepsza? Nie mogłam się zdecydować. Wybrałam nowszy model... samochodu oczywiście. Bo ten model obok mnie to prawdziwy zdolniacha, który w dodatku ma dzisiaj urodziny! Wybrał sobie "starszą panią" do teledysku! Ja na planie bawiłam się świetnie i to nowe aktorskie wcielenie było dla mnie wspaniałym wyzwaniem!" - dodała Koroniewska.