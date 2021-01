"Mógł mnie zabić". Christina Ricci ofiarą przemocy domowej

Latem 2020 r. pisaliśmy, że u Christiny Ricci i jej męża Jamesa Heerdegen konieczna była interwencja policji w związku z przemocą domową. - 25 czerwca 2020 r około godziny 9.20 rano funkcjonariusze odpowiedzieli na zgłoszenie o awanturze domowej - potwierdził rzecznik policji w rozmowie z dziennikarzami. Mniej więcej w tym samym czasie do mediów trafiła informacja o tym, że Ricci złożyła papiery rozwodowe. Powód, jaki podawano w artykułach, to "różnice nie do pogodzenia". Teraz wiadomo znacznie więcej.