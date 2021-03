"To jest niemoralne". Monika Banasiak wbija kij w mrowisko i mówi o zarobkach

W rozmowie z "Super Expressem" była "królowa życia" opowiedziała, jak teraz wygląda jej codzienność. Wyznała także, co sądzi na temat zarobków osób, które walczą z pandemią. Okazuje się, że nie jest tak kolorowo, jak niektórym może się wydawać.

Monika Banasiak walczy z pandemią. "Nie mam życia prywatnego"

- Jest trudno i sytuacja wymaga od medyków niewątpliwie szeroko rozumianych umiejętności, ale również ogromnej siły woli Dokładnie tak jakbyśmy byli na pierwszej linii frontu - zdradziła Monika Banasiak. - Walczymy z czymś nieokreślonym, czego do końca nie znamy. Przez cały czas jest ciężko psychicznie i fizycznie. Ludzie, którzy mają rodziny, muszą wrócić do domu. Bardzo często nie wracają, żeby chronić bliskich przed zakażeniem. To ogromny wysiłek - dodała.