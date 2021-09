Odważna kreacja Moniki Goździalskiej. Przezroczysta spódnica odsłoniła nie tylko bieliznę

Niebawem minie 20 lat, odkąd Monika Goździalska zadebiutowała na szklanym ekranie. Przygodę z telewizją zaczynała od "Big Brothera", w którym wystąpiła dwukrotnie. Później był jeszcze "Masterchef", aż w końcu z doświadczonej uczestniczki Goździalska sama stała się gwiazdą tv. Kulinarne umiejętności otworzyły jej drzwi do własnych programów. Jednak Monika Goździalska to osoba różnych talentów i wielu zainteresowań. Latem 2020 roku dołączyła do zespołu Superstacji z własnym programem, ale dziś bardziej niż z kulinarnym kącikiem kojarzy się ze sportem. Po likwidacji informacyjnego kanału, Goździalska trafiła do Polsatu Sport, gdzie prowadzi gale Babilon MMA.