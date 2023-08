Monika i Robert Janowscy pobrali się 10 lat temu. We wrześniu odnowią przysięgę

- Przesiadywaliśmy w samochodzie godzinami, aż ktoś dał cynk prasie i na okładce jednego z dzienników cała Polska zobaczyła, "jak całuje Robert Janowski". To nam trochę pomogło podjąć decyzję, że szkoda czasu na ukrywanie się. Spakowałam "Amerykę" i wróciłam do Polski już do wspólnego mieszkania - opowiadała Monika.