Monika Kuszyńska ma oparcie w teściu. "Bardzo go szanuję i doceniam"

Przypomnijmy, że w 2006 r. Kuszyńska uległa poważnemu wypadkowi, który przykuł ją do wózka inwalidzkiego. "Życie na gorąco" donosi, że ojciec jej męża wykorzystał dawne znajomości, by pomóc jej w powrocie do zdrowia. Kuszyński był kiedyś szefem firmy medycznej. I to właśnie dzięki niemu synowa trafiła kilka lat temu do placówki w Busku-Zdroju, gdzie poddała się rehabilitacji z użyciem egzoszkieletu.