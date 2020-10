Monika Kuszyńska ma dość plotek. "Mój stan się pogarsza"

W 2006 roku Monika Kuszyńska przeżyła poważny wypadek samochodowy. Cudem uszła z życiem, ale od tego czasu porusza się na wózku inwalidzkim. Piosenkarka do dziś poddaje się przeróżnym terapiom i rehabilitacji. Co jakiś czas w mediach pojawiają się informacje, że Kuszyńska stanęła na własne nogi , co wyprowadza ją z równowagi.

"Generalnie takie stany jak mój postępują. To nie jest tak, że przestaje się chodzić i tyle. Cała fizjologia staje się zupełnie inna i już do końca życia trzeba dbać o to, żeby stan zdrowia się nie pogarszał. Właściwie cały czas muszę się rehabilitować. I nie dlatego, żeby znowu stanąć na nogi, tylko po to, by zadbać o mój organizm. Chociażby po to, żebym, gdyby została wynaleziona jakaś nowatorska metoda, była w takiej formie, by podjąć to wyzwanie i zacząć chodzić. Zasada jest prosta – nieużywane elementy naszego ciała zanikają lub tracą swoją funkcję. Żeby to się nie wydarzyło, muszę ciągle intensywnie nad tym pracować" - wyznała.