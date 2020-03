Monika Kuszyńska pokazała, jak spędza kwarantannę. Opublikowała wideo z mężem

- Wczoraj miałam moment, który mnie zaskoczył. Poczułam się bardzo przygnębiona, miałam w sobie lęk. Zapewne powstał on z niepewności tego, co będzie dalej. Od razu mi się przypomniało to, co działo się w moim życiu 14 lat temu, kiedy wydarzył się wypadek. Jego konsekwencje były różne, ale w pierwszej chwili przytłoczyła mnie wtedy niepewność, myśl: co ja mam teraz zrobić. Nie miałam żadnej instrukcji obsługi, liczyłam tylko na swoją intuicję. Szukałam słów wsparcia od tych, którzy przeżyli coś podobnego do mnie, rodzina według mnie nie rozumiała tego, co czuję - wyznała.